رحمة رياض تُعلق على انتقاد البعض لوجودها بلجنة تحكيم إكس فاكتور

رحمة رياض تُطالب من ينتقدها أن يرى معاملة الفنانين الشباب بالخارج

رحمة رياض تتحدث عن كواليس مُشاركتها لراغب علامة و فايز السعيد بـ"ْX فاكتور"

رحمة أحمد لابنتها: لا شئ يقارن بكوني والدتك

View this post on Instagram A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - تحدثت الفنانةعن مُشاركتها ضمن لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامجبجوار كل من الفنان اللبنانيوالفنان الإماراتيوخلال لقائها مع "ET بالعربي" علقت الفنانة رحمة رياض على انتقاد البعض لمُشاركتها بلجنة تحكيم برنامج "X فاكتور" نظرًا لسنها الصغير،حيث قالت رحمة رياض بأنها لا تعلم ماذا تقول مُطالبة من ينتقدها بأن يتابعوا ما يحدث في الخارج وكيفية عملهم بالفن، مؤكدة بأنها لا تريد أن نقلدهم لأننا مختلفون في كل شئ عنهم، ولكن علينا أن نرى كيف يعاملون الفنانين الشباب الجُدد والذين قد حققوا نجاحًا ويؤمنون بآرائهم الفنية.وأضافت الفنانةخلال حديثها بأنها لا تعرف أين المشكلة، فمع كامل تقديرها واحترامها للفنان الذي ظل يُغني ثلاثين عامًا والفنان الذي يُغني منذ 5 سنوات، الاثنان لديهم القدرة على الاستماع للصوت الجيد ومعرفة إن كان موهوباً أم لا، مؤكدة أن بالنهاية كل منهما يستطيع أن يسمع الأغنية ويحكم بشكل جيد.وخلال اللقاء أيضًا تحدثت الفنانة رحمة رياض عن كواليس مُشاركتها ببرنامج "X فاكتور" بصحبة كل من الفنان راغب علامة والفنان فايز السعيد حيث قالت بأن كواليس العمل معهما ممتعة، موضحة بأن الفنان راغب علامة يجعلها تعيش في قلق ومشاكسة، والفنان فايز السعيد يقهرها أحيانًا فحينما تقول له عليه أن يُجامل هذا الشخص يؤكد لها بأنه لا يستطيع أن يُجامل.يمكنك قراءة: رحمة رياض بحفل كامل العدد مع جورج وسوف وآدم في بيروت..خاص لسيدتي بالفيديو والصوريُذكر أن في مطلع نوفمبر الماضي نشرت الفنانةعلى حسابها بـ "إنستغرام" مقطع فيديو ومجموعة صور لها مع ابنتها "عالية" وهي تتجول بها في عربة الأطفال في أحد المولات بدبي وهي تضع النظارات الشمسية، وعلقت الفنانة رحمة رياض على مقطع الفيديو والصور قائلة: "فخورة بأشياء كثيرة، ولكن لا شيء يقارن بكوني والدتك .. الحمد لله".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».