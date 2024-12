شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تكشف عن ضرر تسببت فيه وسائل الإعلام لها فى بدايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية كيت وينسلت عن الضرر الذى ألحقته بها وسائل الإعلام بسبب التعليق على وزنها عندما كانت أصغر سناً، حيث ظهرت وينسلت في برنامج 60 Minutes للترويج لفيلمها الجديد Lee، والذي يمثل أول عمل لها تقوم فيه بدور البطولة والإنتاج.

وخلال المقابلة ناقشت تأثير الصحف الشعبية التي أدلت بتعليقات قاسية حول وزنها عندما اكتسبت شهرة، وما حدث عندما واجهتهم، وصرحت وينسلت قائلة: "إنه أمر صعب جدا، أي نوع من الأشخاص يفعلوا شيئًا كهذا لممثلة شابة تحاول فقط معرفة طريقها؟".

وعندما سُئلت عما إذا كانت قد واجهتهم من قبل، أجابت وينسلت قائلة: "لقد فعلت ذلك، وقلت لأحداهم : أتمنى أن يطاردك هذا إلى الأبد".

وأضافت وهي تبكي: "لقد كانت لحظة عظيمة، لأنها لم تكن لي وحدي، بل كانت لكل هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا لهذا المستوى من المضايقات".



كيت وينسلت

وذلك بعدما أشاد النجم العالمى ليوناردو دي كابريو بزميلته النجمة العالمية كيت وينسلت، أثناء تقديمه لها في خلال عرض خاص بفيلمها الجديد Lee، بمسرح هارموني جولد في لوس أنجلوس.

ومع صعود دي كابريو إلى المسرح لتقديم وينسلت التي أشاد بها، قال: "لقد كرست كيت وينسلت نفسها للفيلم وتكريم إرث لي على مدار تسع سنوات، وأتذكر أنها تحدثت عن هذا معي شخصيًا، كان هذا الفيلم محل شغف كبير بالنسبة لها، والذى يعد رحلة تتحدث عن عمق شغف كيت وتفانيها في سرد القصص التي يجب تذكرها".

وأضاف دي كابريو قائلا: "كيت، صديقتي العزيزة، كان عملك في هذا الفيلم بمثابة تحول كبير، وما زلت منبهرًا، وما زلت معجبًا بقوتك ونزاهتك وموهبتك وشغفك بكل عمل تقومين بالمشاركة به، لذا، دون مزيد من الكلام، أقدم بكم واحدة من المواهب العظيمة في جيلي، the one and only Kate Winslet".