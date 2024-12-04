شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لـ خالد النبوي فى مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير.. 17 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام خلال فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير فى دورته السادسة ندوة للنجم خالد النبوى، يوم 17 من شهر ديسمبر الجارى، كما تقام ندوة للسيناريست تامر حبيب يوم 18 ديسمبر.

وأعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة عن إقامة عدد من العروض والفعاليات المختلفة خلال أيام إقامته، والتي تبدأ من 16 ديسمبر وحتى 21 من نفس الشهر بدار الاوبرا المصرية.

ومن بين فعاليات المهرجان في دورته السادسة، العرض العالمي الأول للفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني، وأيضا الفيلم المصري "أروح لفين" كعرض عالمي أول للمخرج عز الدين الفقى ضمن المسابقة المصرية بالمهرجان.

كما سيتم عرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali، ومشاركة الفيلم المصري "كعب عالي" للمخرج مهند الكاشف ضمن المسابقة الدولية بالدورة، وتكريم مهندس الديكور الكبير أنسي أبو سيف ومنحه البرج الذهبى عن مشواره الفنى.

وخلال فعاليات أيام الصناعة، تعقد ندوة يوم الخميس 19 ديسمبر مع مهندس المناظر "أحمد فايز"، وفي اليوم الرابع الموافق الجمعة 20 ديسمبر سيكون اللقاء مع المخرج "السدير مسعود" .

وستقام جميع فعاليات أيام الصناعة في سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويُدير فعالياتها الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين مدير قسم اللقاءات الحوارية بالمهرجان.

وأكدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة، أن جميع عروض وفعاليات المهرجان مجانية، ولكن يجب التسجيل المسبق لحجز المقاعد.