شكرا لقرائتكم خبر عن ليالٍ طربية لأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم فى الأوبرا خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنوع حفلات دار الأوبرا المصرية خلال شهر ديسمبر تحت رعاية وزارة الثقافة لتناسب الأذاواق المختلفة، منها حفلات لأغانى كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وجارة القمر فيروز، ويستعرض ”الخليج 365” برنامج الأوبرا خلال هذا الشهرعلى مسارحها وتفاصيلها ومواعيدها.

حفل كلثوميات

أولى الحفلات هو احتفال الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كثوم بإقامة حفل غنائى فى ليلة استثنائية لأجمل أغانيها، وتقدمها الفرقة القومية للموسيقى بقيادة المايسترو د. مصطفى حلمى يوم الخميس 5 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا.



كلثوميات كلثوميات

احتفالية ذكرى رحيل فريد الأطرش

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة الدكتور علاء عبد السلام تقدم حفلا من أجمل أغانى الفنان الراحل فريد الأطرش وذلك بدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، الساعة 8 مساءً، بصوت نجوم الغناء ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير رفاعي، مصطفى سعد، وائل أبو الفتوح، ندى غالب ويمنى حسن، صوليست عود وليد سلامة

ولهواة أغانى الزمن الجميل تقدم فرقه الموسيقى العربية للتراث جد حفلا من روائع الموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى يوم الأحد 8 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية، الساعة 8 مساءً، بمشاركه نجوم الفرقة الفنان ياسر سليمان، الفنانة أسماء كمال، الفنانة نهى حافظ، الفنان أحمد محسن، الفنانه حنان عصام، الفنانة رضوى سعيد، الفنان احمد صبرى.

جارة القمر والعندليب

أيضا هناك حفل لجارة القمر اللبنانية الكبيرة فيروز والعندليب الراحل عبد الحيلم حافظ، يقدمه فرقه عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك يوم الخميس 19 ديسمبرعلى مسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية، الساعة 8 مساء بمشاركه نجوم الفرقة الفنانة أميرة أحمد، الفنانة عبير أمير، الفنانه كنزى، الفنان حسام حسنى، الفنان محمد حسن.