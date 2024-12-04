فن ومشاهير

ليالٍ طربية لأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم فى الأوبرا خلال ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن ليالٍ طربية لأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم فى الأوبرا خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنوع حفلات دار الأوبرا المصرية خلال شهر ديسمبر تحت رعاية وزارة الثقافة لتناسب الأذاواق المختلفة، منها حفلات لأغانى كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وجارة القمر فيروز، ويستعرض ”الخليج 365” برنامج الأوبرا خلال هذا الشهرعلى مسارحها  وتفاصيلها ومواعيدها.

 

حفل كلثوميات 

أولى الحفلات هو احتفال الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كثوم بإقامة حفل غنائى فى ليلة استثنائية لأجمل أغانيها، وتقدمها الفرقة القومية للموسيقى بقيادة المايسترو د. مصطفى حلمى يوم الخميس 5 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

466664395_518530544511580_3911736803875063748_n
كلثوميات 

 

احتفالية ذكرى رحيل فريد الأطرش

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة الدكتور علاء عبد السلام تقدم حفلا من أجمل أغانى الفنان الراحل فريد الأطرش وذلك بدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، الساعة 8 مساءً، بصوت نجوم الغناء ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير رفاعي، مصطفى سعد، وائل أبو الفتوح، ندى غالب ويمنى حسن، صوليست عود وليد سلامة

ولهواة أغانى الزمن الجميل تقدم فرقه الموسيقى العربية للتراث جد حفلا من روائع الموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى يوم الأحد 8 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية، الساعة 8 مساءً، بمشاركه نجوم الفرقة الفنان ياسر سليمان، الفنانة أسماء كمال، الفنانة نهى حافظ، الفنان أحمد محسن، الفنانه حنان عصام، الفنانة رضوى سعيد، الفنان احمد صبرى.

468336926_523410334023601_7140471742951225864_n

 

جارة القمر والعندليب  

أيضا هناك حفل لجارة القمر اللبنانية الكبيرة فيروز والعندليب الراحل عبد الحيلم حافظ، يقدمه فرقه عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك يوم الخميس 19 ديسمبرعلى مسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية، الساعة 8 مساء بمشاركه نجوم الفرقة الفنانة أميرة أحمد، الفنانة عبير أمير، الفنانه كنزى، الفنان حسام حسنى، الفنان محمد حسن.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements