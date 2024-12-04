شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Wicked يحصد 360 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Wicked إيرادات وصلت إلى 360 مليونا و335 ألف دولار منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و40 دقيقة ويدور فى إطار فانتازيا ورومانسية.

وانقسمت إيرادات فيلم Wicked بين 263 مليونا و195 الف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و97 مليونا و140 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

فيلم Wicked يدور حول إلفابا، وهي شابة يساء فهمها بسبب بشرتها الخضراء، وجليندا، وهي فتاة مشهورة، تصبحان صديقتين في جامعة شيز في أرض أوز، وبعد لقاء مع ساحر أوز الرائع، تصل صداقتهما إلى مفترق طرق.

يقوم ببطولة فيلم Wicked كل من سينثيا إيريفو، أريانا جراندي، جيف جولد بلوم، ميشيل يوه، جوناثان بيلي، إيثان سلاتر، ماريسا بود، بيتر دينكلج، آندي نيمان.

وذلك بعدما أشارت الممثلة الشابة ماريسا بود إحدى بطلات فيلم Wicked إلى أن رد الفعل تجاه شخصيتها العاجزة على مواقع التواضل الاجتماعى كان "مقززًا ومضرًا"، حيث لجأت بود، التى تستخدم كرسيًا متحركًا فى الحياة الواقعية وفي الفيلم، إلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لمعالجة الكراهية الموجهة إلى شخصيتها Nessarose.

وصرحت بود قائلة: "من المقبول تمامًا عدم الإعجاب بشخصية خيالية، إلا أن التعليقات كانت مؤذية للغاية، وسأعترف بتحيزى بالطريقة التى أشعر بها تجاه Nessa بمشاعر مختلفة كثيرًا عن الكثير منكم، وهذا أمر جيد، وأعتقد أنها شخصية معقدة بشكل مختلف، وهذا هو جمال الفن".

وتابعت بود قائلة: "لن يكون Wicked وهذه الشخصيات والفيلم على ما كان عليه إذا لم تكن هناك آراء مختلفة حول الشخصيات ومن هو الشرير حقًا أم لا، ووعدم الإعجاب Nessarose نفسها أمر جيد، لأنها خيالية، وشخصية غير جادة على الإطلاق، ولا تمانع النكات السخيفة والحمقاء وغير المؤذية، لكن التعليقات "العدوانية" حول إعاقة الشخصية كانت "غير مريحة".