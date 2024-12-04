شكرا لقرائتكم خبر عن سوتس بالعربى يعود لقائمة الأكثر مشاهدة على watch it بعد عامين من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مسلسل سوتس بالعربى بطولة النجمين آسر ياسين وأحمد داود إلى قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، من إخراج عصام عبد الحميد، حيث تصدر المركز الخامس في القائمة، وعرض المسلسل في رمضان 2022، وشارك في بطولة العمل كل من محمد شاهين، وصبا مبارك وتارا عماد وريم مصطفى، وآخرون.

وحقق مسلسل "سوتس بالعربى" نجاحا كبيرا فى موسم رمضان 2022 بين الجمهور، وتصدر العمل التريند على كافة مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.



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ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، واللذين يتعرفان على بعضهما في وقت مبكر ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

مسلسل "suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وأسماء جلال، ومصطفى درويش، وهدى المفتى، وخالد كمال، وناردين فرج، وسلمى أبوضيف، وليلى حسين، وسارة عبدالرحمن، وملك بدوي، وعمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.