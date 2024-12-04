الامارات | الفرنسية أماندين تتأهل لدور الثمانية في «تحدي الحبتور للتنس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الفرنسية أماندين هيث، في التأهل إلى دور الثمانية لبطولة تحدي الحبتور الدولية الـ27 لتنس السيدات، المقامة منافساتها حاليا بفندق ومنتجع حبتور جراند بشاطئ جميرا بدبي.

وكانت القرعة قد منحت أماندين فرصة مواصلة المنافسات في البطولة رغم خسارتها في دور الـ32، وفق لوائح البطولة، واستطاعت اللاعبة الفرنسية التغلب على البريطانية أمارني بانكس، اليوم الأربعاء في دور الـ16، بمجموعتين دون رد، جاءت نتائجهما (6-4 و6-3)، لتواصل مشوارها بنجاح.

وفي نفس الدور، فازت اليابانية كيوكا اوكامورا على التركية برفو سانجيز، المصنفة الثامنة للبطولة، بمجموعتين مقابل واحد بنتيجة (6-4 و3-6 و6-0).

وفي منافسات الزوجي، فاز الثنائي المكون من الكرواتية تارا ورث والروسية تاتيانا بروزوفا على الزوجي المكون من البوسنية انيتا واجنر والروسية ايكاترينا ياشينا، بمجموعتين دون رد (6-0 و6-3) بعد مباراة استغرقت 57 دقيقة فقط.