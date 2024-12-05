أن بي ايه: صنز يخسر خدمات دورانت لمدة أسبوع بسبب اصابة في الكاحل

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : تعرض نجم فينيكس صنز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (ان بي ايه) لالتواء في كاحله الايسر وسيغيب عن مباريات الأسبوع المقبل حسب تقارير عدة الاربعاء.

وعانى دورانت من الاصابة في الربع الثاني من مباراة فريقه مغ حساب سان انتونيو سبيرز (104 93)، عندما داس على قدم اللاعب جوليان شامباني.

وأفادت شبكة "إي أس بي أن" وصحيفة "أريزونا ريبابليك" أنّ دورانت سيغيب عن المباريات الثلاث امام نيو أورليانز بيليكانز، ميامي هيت وأورلاندو ماجيك، قبل أن يتم تقييم حالته من جديد.

ويبلغ معدل دورانت، الفائز بلقب الدوري مرتين مع غولدن ستايت ووريرز (2017 و2018)، 25.8 نقطة و6.7 متابعات و3.1 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم الى حدّ الآن. وسبق أن غاب لمدة 11 يوما الشهر الماضي بسبب إجهاد في الساق اليسرى.

ويحتل صنز المركز السادس في المنطقة الغربية بـ12 فوزا و8 هزائم بينها 11 فوزا مقابل خسارتين فقط بحضور دورانت.