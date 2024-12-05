الامارات | 5 أسباب لغياب الحكم الأجنبي في آخر 3 جولات بالدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد رياضيون وحكام كرة قدم سابقون أسباباً عدة وراء غياب الحكم الأجنبي عن الجولات الثلاث الأخيرة (من الجولة السادسة إلى الثامنة) في دوري أدنوك للمحترفين، مشيرين إلى أن أبرز هذه الأسباب يتمثل في تألق الحكام الإماراتيين في إدارة المباريات، سواء داخلياً في المسابقات المحلية أو على المستوى الخارجي، خصوصاً في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بجانب تعاقد اتحاد كرة القدم أخيراً مع نخبة من حكام الفيديو الأجانب للمشاركة في إدارة المباريات، ما أثر إيجاباً في أداء حكام الساحة المحليين، فضلاً عن المنافسة القوية بين عدد من الحكام الصاعدين للحصول على الشارة الدولية، ما انعكس بصورة إيجابية على مستواهم التحكيمي، بجانب ابتعاد بعض الأندية الكبيرة، مثل العين والوحدة والوصل والجزيرة، عن المنافسة على الصدارة حتى الآن، ما قلل من حدة المنافسة، فيما يرى آخرون أن الدوري لايزال في بداياته، وأن من الطبيعي أن تعزف أندية كثيرة عن الاستعانة بالحكم الأجنبي، مؤكدين أن الجولات المقبلة ستشهد زيادة في طلب الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مباريات في الدوري.

وشهد الموسم الحالي من دوري المحترفين، الذي مضى عليه ثماني جولات، ظهور الصافرة الأجنبية أربع مرات فقط، في حين أن الدوري المنصرم شهد حتى الجولة الثامنة ظهور الصافرة الأجنبية ست مرات.

وقال الرياضيون لـ«الإمارات اليوم»: «يجب على لجنة الحكام منح الحكام الذين تميزوا في إدارة مباريات كبيرة وحساسة، خلال الفترة الأخيرة، مزيداً من الثقة بأنفسهم من خلال إسناد مهمة إدارة المباريات الكبيرة لهم».

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق الدوري حتى الجولة الثامنة برصيد 21 نقطة، يليه شباب الأهلي في المركز الثاني بـ19 نقطة (له مباراة مؤجلة)، والجزيرة ثالثاً بـ16 نقطة، والوحدة رابعاً بـ15 نقطة، والنصر خامساً بـ13 نقطة، والعين سادساً بـ11 نقطة (له مباراتان مؤجلتان)، وكلباء سابعاً بـ11 نقطة (له مباراة مؤجلة)، وخورفكان ثامناً بـ10 نقاط، فيما يحتل الوصل حامل اللقب المركز التاسع برصيد 10 نقاط، وبني ياس عاشراً بسبع نقاط، وعجمان في المركز الـ11 بسبع نقاط، ودبا الحصن في المركز الـ12 بخمس نقاط، والبطائح في المركز الـ13 بأربع نقاط، ثم العروبة في المركز الـ14 والأخير بثلاث نقاط.

يذكر أن آخر ظهور للصافرة الأجنبية كان في الجولة الخامسة خلال مباراة العين والوحدة، التي أدارها الحكم الإيطالي، ديفيد ماسا، بينما خلت الجولات الثلاث الأخيرة من الصافرة الأجنبية، رغم وجود مباريات مهمة، مثل مباراة الوحدة والوصل في الجولة الثامنة التي أدارها الحكم بدر بوجمهور، ومباراة شباب الأهلي والشارقة في الجولة السادسة التي أدارها الحكم أحمد سالم خلفان، ومباراة الشارقة والنصر في الجولة الثامنة التي أدارها الحكم يحيى الملا، ومباراة الوصل والجزيرة في الجولة السابعة التي أدارها الحكم أحمد سالم خلفان، ومباراة النصر والوحدة في الجولة ذاتها التي أدارها الحكم محمد الهرمودي.

تميز الصافرة المحلية

اعتبر الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، أن هناك ثلاثة أسباب وراء عدم استعانة الأندية بالتحكيم الأجنبي، من بينها تألق الحكام الدوليين، وكذلك حكام الدرجة الأولى المحليين، والمستوى التحكيمي المتصاعد الذي ظهروا به في الجولات الأخيرة، فيما يتمثل السبب الثاني في تعاقد اتحاد الكرة مع حكام فيديو أجانب للمشاركة في إدارة مباريات الدوري، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعطي حكام الساحة والحكام المساعدين ثقة كبيرة، لأن هؤلاء الحكام الذين تم التعاقد معهم يعتبرون من نخبة حكام الفيديو.

وأضاف العاجل: «السبب الثالث يتمثل في المنافسة القوية بين عدد من الحكام الصاعدين المرشحين لنيل الشارة الدولية، مثل بدر بوجمهور وسهيل عبدالله وناصر العلي، وقد تألق هذا الثلاثي في إدارة المباريات التي أسندت إليهم، وهذا الأمر عزز من ثقة الأندية بكفاءة الحكم المواطن».

حضور مميز

ويرى الحكم الدولي السابق في كرة القدم، يعقوب الحمادي، أن غياب الصافرة الأجنبية عن الدوري خلال الجولات الأخيرة يعود إلى الأندية، كونها صاحبة الحق في استقطاب الحكام الأجانب من عدمه، لافتاً إلى أن التحكيم الإماراتي شكّل حضوراً مميزاً في المشاركات الخارجية خلال الفترة الأخيرة، ما ينعكس بصورة إيجابية على التحكيم في الدوري المحلي.

وأوضح الحمادي: «الحكم الإماراتي على المستوى الخارجي متميز، خصوصاً الحكم الدولي، عادل النقبي، الذي أدار مباراة السعودية وأستراليا في الجولة الماضية من تصفيات كأس العالم 2026، وظهر بمستوى متميز، وكان نجم الجولة من الناحية التحكيمية، بعدما اتخذ قراراً بالإيعاز للحكم المساعد الدولي، أحمد الراشدي، لإلغاء هدف للمنتخب السعودي لوجود تسلل، إذ كان هذا القرار موفقاً، على الرغم من أن الحالة التحكيمية كانت دقيقة، خصوصاً أنه في مثل هذه الحالات، فإن الحكم الفيديو (الفار) هو من يتدخل لحسم الجدل فيها».

وأشار يعقوب الحمادي إلى أن الحكم الدولي عمر آل علي أدار أيضاً مباراة منتخبَي عمان والعراق بمستوى عالٍ.

وبسؤاله عما إذا كان سبب عزوف الأندية عن الاستعانة بالصافرة الأجنبية في الجولات الأخيرة للدوري، أن المنافسة على الصدارة انحصرت حتى الآن بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي، أكد يعقوب الحمادي أن هذا الأمر ليس السبب، لافتاً إلى أن عدم استعانة الأندية بالحكم الأجنبي يعني ثقتها بالحكم الإماراتي.

الابتعاد عن المنافسة

من جانبه، قال الإعلامي والمحلل الرياضي، عادل محمد الحمادي، إن «هناك أسباباً عدة وراء عدم استعانة الأندية بالصافرة الأجنبية، من بينها أن الموسم لايزال في بدايته، غير أن هناك سبباً آخر، أن بعض أندية العاصمة أبوظبي هي التي كانت مهتمة بجلب حكام أجانب في الموسم المنصرم، وابتعاد بعضها نسبياً عن المنافسة أدى إلى تراجع الاستعانة بحكام أجانب في الموسم الجاري»، مشيراً إلى أن مسألة الاستعانة بحكام أجانب يجب أن تتم دراستها من قبل لجنة الحكام، وإجراء التعديلات اللازمة عليها أو إلغاؤها.

أسباب غياب الصافرة الأجنبية

1- تألق قضاة الملاعب المحليين في إدارة مباريات مهمة.

2- التعاقد مع حكام فيديو أجانب على مستوى عالٍ من الكفاءة.

3- المنافسة القوية بين عدد من الحكام الصاعدين لنيل الشارة الدولية.

4- ابتعاد أندية كبيرة عن المنافسة على الصدارة.

5-الدوري لايزال في بداياته، لذلك تعزف أندية كثيرة عن الاستعانة بالصافرة الأجنبية.

ظهور الحكام الأجانب في الدوري

1- مباراة الوصل والنصر - الجولة الثالثة - الحكم الألماني فيليكس زواير.

2- مباراة شباب الأهلي والوحدة - الجولة الثالثة - الحكم الهولندي داني ماكيلي.

3- مباراة الوصل والعين - الجولة الرابعة - الحكم الفرنسي كليمون توربان.

4- مباراة العين والوحدة - الجولة الخامسة - الحكم الإيطالي دافيدي ماسا.