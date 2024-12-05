شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك يخضع لجراجة ناجحة بعد كسر قصبة القدم والان مع تفاصيل الخبر

خضع يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك مواليد 2005، لجراحة ناجحة مساء أمس الأربعاء، بأحد المستشفيات الخاصة، نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلي التي جمعتهما في الجولة السادسة من بطولة الجمهورية للشباب.

وأجرى اللاعب جراحة عبارة عن تثبيت الكسر الذي تعرض له في "قصبة وشظية القدم".

وحرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، على إنهاء كافة الإجراءات للاعب من أجل إجراء العملية الجراحية بأسرع وقت.

كما حرص على الاطمئنان على اللاعب كل من، حازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، بالإضافة إلى الجهاز الفني لفريق 2005 بقيادة أسامة عبد الله، وزملائه بالفريق.