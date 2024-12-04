شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو وناير ناجى فى كواليس البروفة الأولى لحفلتهما سيمفونيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى كل من مطرب الراب مروان بابلو وكورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، بروفتهم الأولى استعدادا لحفلتهم المرتقبة يوم السبت المقبل، والتي تحمل اسم "سيمفونيك"، وهي الحفلة الأولى من هذا النوع والتي ستجمع نوعين مختلفين من الموسيقى، وسيتم إضافة لمسات "ناجي" لكلمات "بابلو" في حفل موسيقى ضخم.



بابلو في البروفة



بابلو في كواليس البروفة



بابلو في كواليس حفل ريد بل سيمفونيك

وتعد الحفلة المنتظرة واحدة من أبرز الحفلات التي ينتظرها عشاق الموسيقى لجمعها الموسيقى الكلاسيكية مع إيقاعات الراب المختلفة، لإنتاج موسيقى سيمفونيك جديدة.

وكانت آخر حفلات قائد الأوركسترا ناير ناجي، مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الذى أقيم منذ عدة أسابيع قليلة داخل دار الأوبرا المصرية، والتى شهدت حضوراً ضخماً.

وسبق وطرح مروان بابلو أغنية "أبعد مدى" التي تعاون فيها مطرب الراب مولوتوف، في أول مشاركة لهما ببرنامج ريد بل مزيكا صالونات، الذي يعرض عبر قناة CBC أسبوعياً.



جانب من البروفة



جانب من الروفة الخاصة بحفل ريد بل سيمفونيك



سيمفونيك

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

لأبعد مدى علينا المزيكا و محدش اشتكىاهدى بقى إيه دا بقىبصو على العائد محدش بص عالشقىالشغل ابتدى الشغل ع العربدة أنا big bossفوق السحاب يا زميلي بس جايبنها من المتروبنقش انت ازميلي اللي بتنقشأما كنا فيها كنتو فينكو أنا مخلص ازميلي بينجومجننكو رامي الرماح‏مش فارقة معايا برمي عكس الرياح ‏قالوا لى هتتعب وفى الموت ارتياح‏حافظ على سرك وبلاش السياح لا عين تيجي ازميلي و تصيبككان معاكم بابلو و مولو سبب الحريقة لأبعد مدىعلينا المزيكا ومحدش اشتكى اهدى بقىإيه دا بقى بصو على العائدمحدش بص عالشقى اهبطرح لكو الجديد مرمتناش المقاديفولو عاللعب فراهيد هنزلكم بالقفيش‏أنت تموتو وأنا أعيش ‏مسا من أرض الفراعين‏لو كان عندي فارغ كنت هسيبه رهن ‏لا مانع في مغامرة لا مانع لو اتهورترغم إن قلمي اتغير بس بكتب بنفس الخطماشيين في نفس الخط لحد ما نلاقي شط‏من بره هلا هلا اللي جواكو دا مايخصنيش ويعلم الله‏قالت لي على فين قلت لها بعيد واحتمال نطلعو من المجرةهنحتاجو أكتر من مظلة عشان نرجعو لنفس القارة‏كل اللى بيطلع مني جديد محتاج أعلق ما شاء اللهلأبعد مدى علينا المزيكا ومحدش اشتكىاهدى بقى إيه دا بقىبصو على العائد محدش بص عالشقى



مروان بابلو



ناير ناجي في البروفة



ناير ناجي