الامارات | "الدفاع": انطلاق التمرين الجوي "طويق 4" بمشاركة قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 ديسمبر 2024

انطلقت مناورات التمرين الجوي المشترك “طويق 4” بمشاركة قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية.

يشارك في التمرين بجانب الدولة، المملكة العربية السعودية الدولة المستضيفة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والمملكة المتحدة. والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية اليونان، فيما تشارك مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية كمراقبين في التمرين الذي يستمر لمدة اسبوعين.

يتضمن التمرين القيام بعمليات مشتركة وإنزال جوي تكتيكي من ارتفاعات عالية ومنخفضة لدعم العمليات الجوية القتالية، وتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ، إضافة إلى عقد محاضرات تتضمن أبرز التقنيات في مجال القتال.