الامارات | محمد بن راشد: سر نجاحنا خدمة الناس.. ومن يعتقد أننا تغيرنا.. سنغيره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سر النجاح في دبي يكمن في خدمة الناس.. وتسهيل حياتهم.. ودوام التواصل معهم.

وقال سموّه في رسالة وجهها إلى المسؤولين في دبي: «هذه مبادئنا الحكومية.. لم نغيرها.. ومن يعتقد أننا تغيرنا.. سنغيره»، مؤكداً سموه أنه وجّه فريق المتسوّق السري برفع تقرير له عن جميع دوائر دبي.

وأشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأداء مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، وحرصه على الحضور المستمر مع الجمهور واستقبال المراجعين.. وتخليص المعاملات الإنسانية والاستثنائية، وفتح مكتبه أمام الجميع، منوهاً سموّه بوصول أخبار عن منع مدراء عموم دخول الناس إلى مكاتبهم أو الوصول إليهم بحجة أن الحكومة ذكية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «الإخوة والأخوات.. رسخنا عبر 30 عاماً من رحلة التطوير الحكومي ثقافة الأبواب المفتوحة للناس.. بل ثقافة عدم وجود أبواب أمام الناس.. وسمعة دبي العالمية اليوم هي نتيجة طبيعية لخدماتها السريعة.. وبيئة عملها المفتوحة التي تهتم بالإنسان».

وأضاف سموّه: «الأخ محمد المري مدير عام إقامة دبي تصلني عنه الأخبار الطيبة.. من ناحية استقبال المراجعين.. وتخليص المعاملات الإنسانية والاستثنائية.. وتواجده المستمر مع الجمهور.. ومكتبه المفتوح أمام الجميع».

وتابع سموّه: «وفي نفس اليوم تصلني أيضاً أخبار عن ثلاثة من مدراء العموم في دبي.. صنعوا لأنفسهم مكاتب كبيرة.. ووضعوا أمام أبوابهم مدراء وسكرتارية وأمناً للمباني.. ومنعوا الناس من الدخول عليهم أو الوصول إليهم بحجة أن الحكومة ذكية.. والمعاملات رقمية.. والمواقع الإلكترونية هي التي تستقبل احتياجات الناس وتعالج قضاياهم».

وقال سموّه: «وجهت فريق المتسوّق السري برفع تقرير لي عن جميع الدوائر.. رسالتي ووصيتي للجميع.. سر نجاحنا خدمة الناس.. وتسهيل حياتهم.. ودوام التواصل معهم.. هذه مبادئنا الحكومية.. لم نغيرها.. ومن يعتقد أننا تغيرنا.. سنغيره».

محمد بن راشد:

. سمعة دبي العالمية اليوم هي نتيجة طبيعية لخدماتها السريعة.. وبيئة عملها المفتوحة التي تهتم بالإنسان.

. وجّهت فريق المتسوق السري برفع تقرير عن جميع الدوائر في دبي.

. محمد المري مدير عام إقامة دبي مكتبه مفتوح للجميع ويقوم باستقبال المراجعين.. وتخليص المعاملات.

. 3 من مدراء العموم صنعوا لأنفسهم مكاتب كبيرة ومنعوا الناس من الدخول عليهم بحجة أن الحكومة ذكية.