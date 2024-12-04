خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

وخصصت الهيئة العامة عربات كهربائية كبيرة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تُعينهم على أداء السعي بكل سهولة، وتوجد هذه العربات في عدة مواقع داخل المسجد الحرام، تشمل "باب (25) سلم المروة، وباب (16) سلم الأرقم، وبدروم السلام باب (39) سلم القرارة، مع التأكيد أن الخدمة مجانية تمامًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما جُهزت مصليات مخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد.
وتحرص العناية على راحة كبار السن، إذ توفر الهيئة الكراسي للصلاة ومصاحف بأحجام كبيرة تساعد من لديهم ضعف في النظر، إلى جانب حوامل بلاستيكية مخصصة للمصاحف، وتوزيع عبوات زمزم بشكل منتظم بين الصلوات لضمان راحتهم أثناء أداء عباداتهم.
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