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خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

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تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير رعاية شاملة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛ عبر تهيئة بيئة آمنة ومريحة تُمكّنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، من خلال حزمة من الخدمات المخصصة لهم.

وخصصت الهيئة العامة عربات كهربائية كبيرة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تُعينهم على أداء السعي بكل سهولة، وتوجد هذه العربات في عدة مواقع داخل المسجد الحرام، تشمل "باب (25) سلم المروة، وباب (16) سلم الأرقم، وبدروم السلام باب (39) سلم القرارة، مع التأكيد أن الخدمة مجانية تمامًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما جُهزت مصليات مخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد.

وتحرص العناية على راحة كبار السن، إذ توفر الهيئة الكراسي للصلاة ومصاحف بأحجام كبيرة تساعد من لديهم ضعف في النظر، إلى جانب حوامل بلاستيكية مخصصة للمصاحف، وتوزيع عبوات زمزم بشكل منتظم بين الصلوات لضمان راحتهم أثناء أداء عباداتهم.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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