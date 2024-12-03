كارمن سليمان تُعلن حملها من خلال مُشاركة جمهورها مجموعة صور بصحبة زوجها

تعليق كارمن سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - أعلنت الفنانة المصريةنبأ حملها بمولودها الجديد من خلال صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، حيث كانت قد شاركت جمهورها ومُتابعيها من خلال نشر مجموعة من الصور لها بصحبة زوجها .علقتعلى الصور التي قامت بنشرها قائلة: "عائلتنا أصبحت أكبر"، وخلال دقائق لاقى منشورها تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومُتابعيها والذين حرصوا على مُباركتها وتهنئتها بالمولود الجديد حيث قارب عدد الإعجاب الـ10 ألاف في خلال دقائق.

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كارمن سليمان توجه رسالة للجمهور السعودي

يُذكر أن في أغسطس الماضي عبّرت الفنانة كارمن سليمان عن حبها الكبير لجمهورها في مصر والعالم العربي، وبشكل خاص جمهورها في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "X".ومن خلال تغريدتها تحدثت الفنانة كارمن سليمان عن مدى حبها للجمهور السعودي ولبلدها الثاني السعودية كما وصفتها، وعن دعمهم وتشجيعهم لها قائلة: "جزء كبير قوي من نجاحي و تطور مسيرتي الفنية من وقت ظهوري لحد دلوقتي هو جمهوري في مصر و الوطن العربي طبعاً بس بشكل خاص جمهوري في بلدي الثاني المملكة العربية السعودية اللي بحترمها و بحبها حب فوق الوصف، جمهور مختلف وفي وبيشجعوني و بيحبوني و بيدعموني من اول لحظة".وأضافت : "حابه أقولكوا اني بحبكوا قوي و مقدره كل حاجة بتعملوها عشاني و وعد الفترة الجاية هدلعكوا بمجموعة أغاني حلوة جداً و تفاصيلها خليها مفاجأة بقى".



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