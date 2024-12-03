ماكرون: فرنسا والسعودية سترأسان مؤتمرا في حزيران 2025 حول إقامة دولة فلسطينية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "فرنسا والسعودية سترأسان مؤتمرا في حزيران 2025 حول إقامة دولة فلسطينية".

في وقت سابق، أعلنت الرّئاسة الفرنسيّة (الإليزيه)، أنّ "الرّئيس ​إيمانويل ماكرون​ التقى مع ولي العهد السّعودي ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، في إطار زيارة الدّولة الّتي يقوم بها إلى ​السعودية​ من 2 إلى 4 كانون الأوّل 2024. ورحّب الزّعيمان بتوقيع الشّراكة الاستراتيجيّة بين ​فرنسا​ والسّعوديّة، الّتي ستمكّن من زيادة التّعاون وتحقيق إنجازات ملموسة في جميع المجالات، سواء الدّفاع أو انتقال الطّاقة أو الثّقافة أو التّنقّل بين البلدين أو تنظيم الأحداث الكبرى".

وأشارت الرّئاسة إلى أنّ "ماكرون وبن سلمان أكّدا أنّهما سيواصلان الجهود الدّبلوماسيّة لتعزيز وقف إطلاق النّار بين إسرائيل و​لبنان​، الّذي أعلنه ماكرون والرّئيس الأميركي جو بايدن يوم الثّلاثاء 26 تشرين الثّاني الماضي"، لافتةً إلى أنّهما "دعوَا معًا إلى إجراء انتخابات رئاسيّة في لبنان، بهدف جمع اللّبنانيّين وإجراء الإصلاحات اللّازمة لاستقرار البلاد وأمنها".