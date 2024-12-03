شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الطوارئ.. السفارة بكوريا الجنوبية تدعو إلى تجنب التجمعات والان نبدء بالتفاصيل



وقالت السفارة في بيان، على صفحتها الرسمية على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إنه نظراً للتطورات الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ في جمهورية كوربا، تود السفارة التنويه لجميع المواطنين الزائرين والمقيمين في جمهورية كوربا بتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التجمعات، ومتابعة ما يصدر من تعليمات من الجهات الرسمية.

وأوضحت السفارة، في بيانها، أنه في حالات الطوارئ، يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين 00821089626999. الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب التجمعات، ومتابعة ما يصدر من تعليمات من الجهات الرسمية، وذلك بعد إعلان الطوارئ والأحكام العرفية.وقالت السفارة في بيان، على صفحتها الرسمية على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إنه نظراً للتطورات الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ في جمهورية كوربا، تود السفارة التنويه لجميع المواطنين الزائرين والمقيمين في جمهورية كوربا بتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التجمعات، ومتابعة ما يصدر من تعليمات من الجهات الرسمية.وأوضحت السفارة، في بيانها، أنه في حالات الطوارئ، يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين 00821089626999. للمزيد عن الأوضاع في كوريا الجنوبية: رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية.. والجيش يرفع حالة التأهب