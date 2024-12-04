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شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية تركي آل الشيخ.. تفاصيل اتفاقيات الزواج الجماعي بموسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، في حفل أقيم اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المشاركة في الزواج الجماعي الذي سيزف فيه 600 عريس وعروس (ليلة العمر).
وسيقام حفل الزواج الجماعي ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض 2024، على أكبر مسرحين من مسارح منطقة بوليفارد سيتي في يناير المقبل، حيث سيكون مسرح أبو بكر سالم قاعة لزواج الرجال فيما سيكون مسرح محمد عبده أرينا قاعة لزواج النساء.
وبحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة (سكن) ماجد بن عبد الله الحقيل؛ وقع فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه وعبد العزيز بن صالح الكريديس أمين عام مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، اتفاقية تنص على تلقي التبرعات من كبار المانحين والشركاء والأفراد والداعمين لتمكين المستفيدين من مبادرة الزواج الجماعي ضمن موسم الرياض؛ والاستفادة من منصة "جود الإسكان" لتوفير الوحدات السكنية للمتزوجين، وذلك وفق الاشتراطات المطلوبة لدى برنامج "سكني".
فيما جرى توقيع اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي (BSF) ممثلاً بالرئيس التنفيذي للبنك بدر السلوم، يقدم بموجبها دعماً مادياً بقيمة مليون ريال.
كما جرى خلال مراسم حفل التوقيع حضور عدد كبير من الشركات التي ساهمت في تقديم الخدمات للأزواج في المناسبة الخيرية الكبرى، حيث قدمت شركات الضيافة والعشاء، وديكورات الحفل، وفستان الأزواج، إضافة إلى العطور والبخور، وخدمات الحلاقة والتزيين للأزواج، وتحليل ما قبل الزواج، والشاي والقهوة، ودورات الإرشاد والتنمية الأسرية.
وجرى في نهاية الحفل التقاط الصورة الجماعية مع راعي الحفل المستشار تركي آل الشيخ.
وسيقام حفل الزواج الجماعي ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض 2024، على أكبر مسرحين من مسارح منطقة بوليفارد سيتي في يناير المقبل، حيث سيكون مسرح أبو بكر سالم قاعة لزواج الرجال فيما سيكون مسرح محمد عبده أرينا قاعة لزواج النساء.
وبحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة (سكن) ماجد بن عبد الله الحقيل؛ وقع فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه وعبد العزيز بن صالح الكريديس أمين عام مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، اتفاقية تنص على تلقي التبرعات من كبار المانحين والشركاء والأفراد والداعمين لتمكين المستفيدين من مبادرة الزواج الجماعي ضمن موسم الرياض؛ والاستفادة من منصة "جود الإسكان" لتوفير الوحدات السكنية للمتزوجين، وذلك وفق الاشتراطات المطلوبة لدى برنامج "سكني".
ليلة العمركما وقع بافرط مع مجموعة الاتصالات السعودية (STC) التي مثلها الرئيس التنفيذي للمجموعة عليان بن محمد الوتيد، حيث سيتم توفير خدمة الإنترنت المجاني لمستفيدي حفل الزواج لمدة عام.
فيما جرى توقيع اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي (BSF) ممثلاً بالرئيس التنفيذي للبنك بدر السلوم، يقدم بموجبها دعماً مادياً بقيمة مليون ريال.
تقديم الخدمات للأزواجوجرى توقيع اتفاقية مع شركة عجلان وأخوانه ممثلة بعجلان بن محمد العجلان الرئيس التنفيذي للمجموعة توفر بموجبها هدايا تزيد قيمتها عن مليوني ريال.
كما جرى خلال مراسم حفل التوقيع حضور عدد كبير من الشركات التي ساهمت في تقديم الخدمات للأزواج في المناسبة الخيرية الكبرى، حيث قدمت شركات الضيافة والعشاء، وديكورات الحفل، وفستان الأزواج، إضافة إلى العطور والبخور، وخدمات الحلاقة والتزيين للأزواج، وتحليل ما قبل الزواج، والشاي والقهوة، ودورات الإرشاد والتنمية الأسرية.
وجرى في نهاية الحفل التقاط الصورة الجماعية مع راعي الحفل المستشار تركي آل الشيخ.