الجيش: عمليات دهم وتوقيف 30 سوريًّا ضمن إطار متابعة الوضع الأمني في مخيمات النازحين السوريين

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار متابعة الوضع الأمني في مخيمات النازحين السوريين في ظل المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبنان، دهمت وحدات من الجيش اللبناني في منطقة البقاع عددًا من هذه المخيمات وأوقفت 30 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسةً".
وأكدت القيادة، أنها "تتابع الأوضاع في سياق حفظ الأمن والاستقرار، وتُجري الوحدات العسكرية المختصة عمليات رصد ومراقبة في مختلف المناطق اللبنانية".
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