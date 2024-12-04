شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي: دعوة ولي العهد تعكس رؤية المملكة لمواجهة تحديات المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه د. فهد بن سعد أبو معطي، أن دعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - خلال كلمته في قمة المياه الواحدة لانضمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى المنظمة، تعد خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة بدورها الريادي في معالجة تحديات المياه على مستوى العالم.

وأوضح أن المنظمة العالمية للمياه تمثل نقطة انطلاق جديدة في توحيد الجهود الدولية لتحقيق حلول شاملة ومستدامة للتحديات المائية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الطموحة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار في إدارة الموارد المائية.

معالجة القضايا المتعلقة بالمياه

أشار أبو معطي إلى أن المنظمة ستعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه من خلال تطوير استراتيجيات مستدامة، وتعزيز البحث العلمي، وتبادل التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى بناء شراكات دولية تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.



افتتاح قمة المياه الواحدة

وأوضح مدى الإدراك بأن مواجهة تحديات المياه هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، داعيًا الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذه الجهود الرامية إلى تأمين مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال القادمة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تضع المياه في صميم أولوياتها التنموية.

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيده الله، اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض، قمة المياه الواحدة، والتي تعقد برئاسة مشتركة بين سموه، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، ورئيس البنك الدولي، أجاي بانجا.

وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وقادة ورؤساء الوفود المشاركة.



كلمة ولي العهد

وألقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال افتتاح أعمال القمة، فيما يلي نصها:

أصحاب الفخامة والمعالي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لنا أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية وأن ننقل لكم تحيات سيدي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وتمنياته نجاح أعمال قمة المياه الواحدة التي تعكس عزمنا وإصرارنا على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بندرة المياه والجفاف.