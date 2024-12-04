شكرا لقرائتكم خبر عن "كوب 16".. تعهدات دولية بتوفير 12 مليار دولار لمواجهة الجفاف والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية