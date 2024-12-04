شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية الملك.. "التخصصات الصحية" تحتفي بـ13 ألف خريج الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تحتفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري، بتخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من متدربيها في برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية لعام 2024م، وذلك في رحاب استاد الأول بارك.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على رعايته الكريمة للحفل، التي تعكس الدعم المستمر والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله - للارتقاء بالقطاع الصحي، بما يخدم سلامة وصحة الإنسان.
وأعرب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أوس بن إبراهيم الشمسان، عن اعتزاز الهيئة بتخريج الكفاءات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن الإنجاز يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الارتقاء بمستوى القطاع الصحي.
وأضاف أن الأكاديمية الصحية أسهمت في تأهيل 8088 خريجًا وخريجة، تلقوا تدريبهم في 8 تخصصات نوعية؛ ليشكلوا إضافة قيّمة للممارسين الصحيين في المرافق الصحية، مؤهلين بالمعرفة والخبرة لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أطلقت برامج البورد السعودي في عام 1994م، تأكيدًا لدورها الريادي في وضع البرامج التخصصية المهنية واعتمادها والإشراف على تنفيذها.
ويُشرف على التدريب لجان إشرافية مختصة تضم مدربين مؤهلين، ومديري البرامج، والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب، إلى جانب ممثلين عن المتدربين في كل لجنة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وضمان جاهزيتها لتلبية متطلبات القطاع الصحي في مختلف مراحله.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على رعايته الكريمة للحفل، التي تعكس الدعم المستمر والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله - للارتقاء بالقطاع الصحي، بما يخدم سلامة وصحة الإنسان.
البورد السعوديوقال الوزير: "بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، نشهد اليوم إنجازات تاريخية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بالقطاع الصحي، إذ نفتخر هذا العام بتخريج أكبر دفعة في تاريخ البورد السعودي، تضم أكثر من 13,000 خريج من 170 تخصصًا، يمثلون 21 جنسية، وهذا الإنجاز يجسد رؤية القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي أسهمت في تأهيل كوادر متميزة قادرة على دعم التحول الصحي الشامل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة كنموذج عالمي في جودة التعليم الصحي".
وأعرب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أوس بن إبراهيم الشمسان، عن اعتزاز الهيئة بتخريج الكفاءات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن الإنجاز يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الارتقاء بمستوى القطاع الصحي.
أعلى معايير التعليم الصحيوأوضح أن عدد خريجي برامج البورد السعودي لهذا العام بلغ 5125 خريجًا وخريجة، تلقوا تدريبهم في بيئة تعليمية صُممت وفق أعلى معايير التعليم الصحي في أكثر من 170 تخصصًا صحيًا، شملت: 3475 خريجًا من برامج الاختصاص، و475 خريجًا من برامج الدبلوم، و1165 خريجًا من برامج الزمالة.
وأضاف أن الأكاديمية الصحية أسهمت في تأهيل 8088 خريجًا وخريجة، تلقوا تدريبهم في 8 تخصصات نوعية؛ ليشكلوا إضافة قيّمة للممارسين الصحيين في المرافق الصحية، مؤهلين بالمعرفة والخبرة لخدمة مجتمعهم ووطنهم.
الكفاءات الصحيةوأشار إلى أن برامج البورد السعودي حظي باهتمام دولي، حيث بلغ عدد الخريجين الدوليين لهذا العام 147 خريجًا يمثلون 21 دولة، ما يعكس البُعد العالمي لهذه البرامج ودورها في تعزيز الكفاءات الصحية على المستويين المحلي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أطلقت برامج البورد السعودي في عام 1994م، تأكيدًا لدورها الريادي في وضع البرامج التخصصية المهنية واعتمادها والإشراف على تنفيذها.
كفاءة الكوادر الطبيةوتُعد هذه البرامج الشهادة الأرفع في مجال التخصص الصحي، إذ تستند إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في المستشفيات المعتمدة من قبل الهيئة، التي يتم اختيارها بناءً على توفر متطلبات محددة للاعتماد.
ويُشرف على التدريب لجان إشرافية مختصة تضم مدربين مؤهلين، ومديري البرامج، والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب، إلى جانب ممثلين عن المتدربين في كل لجنة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وضمان جاهزيتها لتلبية متطلبات القطاع الصحي في مختلف مراحله.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.