الجيش الإسرائيلي والشاباك: إجلاء جثة الأسير إيتس سيبريسكي من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك، عن إجلاء جثة الأسير إيتس سيبريسكي من قطاع غزة، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على القطاع وارتكاب المجازر وسط دعوات إسرائيلية للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن جثة الأسير الإسرائيلي عثر عليها في جنوب قطاع غزة وكان قد أُسِرَ حيًا.

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن عائلات أسرى في غزة، بأن الجيش اعترف بمسؤوليته عن مقتل 6 أسرى في نفق بخان يونس في آب الماضي، وذلك بعد تحقيق للجيش الإسرائيلي.

وذكرت العائلات أن "تحقيق الجيش يوضح الحاجة الملحة والعاجلة لإعادة جميع أبنائنا".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في تحقيق أن "في 20 آب أخرجنا من نفق كان لجانب منطقة استهدفناها بخان يونس جثامين 6 أسرى و6 مسلحين".

وأضاف "لو علمنا بوجود المخطوفين في المكان لما نفذنا أي غارات"، زاعما بأنه كان يهدف إلى استهداف قيادات في حماس.