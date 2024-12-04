وزير خارجية العراق: لن نسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقًا يهدد دول الجوار

ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن "استراتيجية السياسة العراقية في التعامل مبنية على أساس التواصل مع الجهات الاقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات ومنع مشروع ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن".

ولفت، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية- "واع"، إلى "أننا لن نسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقًا يهدد دول الجوار".