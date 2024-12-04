ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن "استراتيجية السياسة العراقية في التعامل مبنية على أساس التواصل مع الجهات الاقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات ومنع مشروع ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن".
ولفت، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية- "واع"، إلى "أننا لن نسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقًا يهدد دول الجوار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية العراق: لن نسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقًا يهدد دول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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