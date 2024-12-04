رئيس الوزراء القطري: ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة بوصوله للسلطة

أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في حديث لـ"سكاي نيوز"، الى أن "ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة بوصوله للسلطة، ونحن نتفاءل بحذر للتوصل لاتفاق ويجب الضغط على كل الأطراف".

ولفت بن جاسم، الى ان "مكتب حماس بالدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أميركي إسرائيلي، وأبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014"، مؤكداً اننا "منعنا التصعيد مرارا كي لا يحدث ما انتهى إليه 7 أكتوبر".