مكاري: قائد الجيش سيطرح خطة الانتشار بالجنوب للوزراء وإذا تأمن نصاب جلسة 9 كانون الثاني قد نخرج برئيس

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إلى أنه سأل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إذا كان سيتم مناقشة خطة تعزيز وجود الجيش في الجنوب في جلسة السبت، موصح أنه "بالمبدأ نعم سيكون قائد الجيش العماد جوزاف عون موجودا في الجلسة يوم السبت".

ولفت إلى أنه من المفترض أن يعرض قائد الجيش الخطة، مشيرا ردا على سؤال إذا كانت الخطة ستكون سرية، إلى أنه "بالعكس، تم الاتفاق بأن قائد الجيش سيعرض خطة للوزراء".

وأضاف أن الجلسة "من الممكن في صور او هنا، ولكن اعتقد انها ستكون في صور".

وعن استعداد وزراء "حزب الله" لقبول انتشار الجيش وبسط سلطته، أجاب: "طبعا، هذا اتفاق أقره مجلس الوزراء، وهناك موافقة عليه من الحكومة اللبنانية ومن رئيس مجلس النواب. الاتفاق الذي اقرته الحكومة واضح، وموجود بين أيديكم وأينما كان، وهناك موافقة عليه من جميع الوزراء".

وعن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، قال مكاري "المؤشر الوحيد الثابت الذي نريده، هو وجود جلسة دعا اليها رئيس مجلس النواب في التاسع من كانون الثاني المقبل، وهناك متسع من الوقت لكي تحاول الكتل النيابية الاتفاق على مرشح توافقي بين الجميع، وإذا لم يكن هناك مرشح توافقي فعلى الكتل النيابية أن تتوجه الى المجلس وتنتخب. أرى أن المسألة هي مسألة تأمين نصاب، وإذا كان هناك نصاب يمكن أن نخرج برئيس"

وردا على سؤال قال: "القرار السياسي اعطي للجيش في وجود قائد الجيش، بعدما اقررنا الامر. لم يكن هناك من خلاف، ولقد تحدث قائد الجيش عن مراحل تنفيذ الخطة، وطبعا لم يتكلم عن تفاصيل الخطة لأنه يتخوف من إن يخرج الامر إلى الاعلام، لأن هناك شفافية، فنحن عندما نكون في الجلسة تنتشر اخبارنا عبر الهواتف".

أضاف: "ستكون هناك خطة وسيطرحها قائد الجيش للوزراء قد تكون السبت او في يوم اخر، ولكن من المؤكد بأن هذا الامر سيحصل. لقد سألت عن قدرة الجيش، نحن نؤمن بالجيش وهو المولج بتنفيذ القرار1701 بموافقة الحكومة مجتمعة وما من خيار اخر".

وردا على سؤال قال: "ان كل الأمور المتعلقة بموضوع الجنوب والخطة العسكرية، وتنفيذ القرار 1701، ستطرح في بند وحيد وسيتم البحث فيها مبدئيا في ثكنة بنوا بركات عند التاسعة والنصف من يوم السبت".