نتانياهو: سنواصل العمل بحزم من أجل إعادة الأسرى الأحياء والأموات على السواء

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أن "جثة الأسير سيبريسكي أعيدت من قطاع غزة بعملية خاصة وقد قتل على يد آسريه في كانون الثاني 2024".

ولفت إلى "أننا سنواصل العمل بحزم ودون كلل من أجل إعادة الأسرى الأحياء والأموات على السواء".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن عائلات أسرى في غزة، بأن الجيش اعترف بمسؤوليته عن مقتل 6 أسرى في نفق بخان يونس في آب الماضي، وذلك بعد تحقيق للجيش الإسرائيلي.

وسبق وكشفت وكالة "رويترز"، عن "بيان داخلي لحماس يهدد بقتل الأسرى في غزة إذا شنت إسرائيل عملية لإنقاذهم"، لافتةً الى أن "بيانا لحماس قال إن لديها معلومات عن اعتزام إسرائيل تنفيذ عملية لإنقاذ أسرى في غزة".

وذكرت الوكالة، أن "بيان حماس يؤكد أن التوصيات هي التشديد في ظروف حياة الأسرى بعد عملية النصيرات في حزيران الماضي".