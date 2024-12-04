المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: فشلنا في مهمة إعادة الأسرى الستة من قطاع غزة أحياء

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الى أننا "عرضنا لعائلات الأسرى التحقيق الصعب بشأن أسباب موت 6 منهم، واستعدنا جثة المختطف إيتاي سفيرسكي من جنوبي قطاع غزة".

ولفت هاغاري، الى أن "هناك احتمال أن المسلحين قتلوا الأسرى الـ 6 خلال هجومنا، ونحن استخلصنا العبر من الحادث لمنع إصابة الأسرى وفشلنا في إعادة الـ6 أحياء"، مضيفاً "الجيش لم يكن يعلم بوجود المخطوفين في المنطقة التي جرى قصفها في خان يونس فالمسافة بين قواتنا وبين الأسرى الستة كانت 120 مترا فقط".

وقال "فشلنا في مهمة إعادة الأسرى الستة من قطاع غزة أحياء".