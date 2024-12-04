إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المستشارة القضائية: على الحكومة عقد جلسة لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول 2023

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن المستشارة القضائية، بأن "على الحكومة عقد جلسة لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول 2023"، وذلك حين أعلنت كتائب القسام عن عملية "طوفان الأقصى".

ويأتي ذلك وسط اتهامات إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تلقى معلومات عن تحركات، إلا أن الأخير يسعى إلى عدم تشكيل لجنة تحقيق.