أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن المستشارة القضائية، بأن "على الحكومة عقد جلسة لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول 2023"، وذلك حين أعلنت كتائب القسام عن عملية "طوفان الأقصى".
ويأتي ذلك وسط اتهامات إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تلقى معلومات عن تحركات، إلا أن الأخير يسعى إلى عدم تشكيل لجنة تحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المستشارة القضائية: على الحكومة عقد جلسة لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.