كشفت أربعة مصادر مطلعة على معلومات مخابرات أميركية محدثة لوكالة "رويترز"، ان "قدرات حزب الله العسكرية تراجعت بشدة بسبب الضربات الإسرائيلية لكن الجماعة ستحاول على الأرجح إعادة بناء مخزوناتها وقواتها لتشكل تهديدا على المدى البعيد للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".
وذكر مسؤول أمريكي كبير ومسؤول إسرائيلي ونائبان أمريكيان اطلعا على معلومات مخابرات بعد أن طلبوا جميعا عدم ذكرهم بالاسم في التقرير أن "أجهزة المخابرات الأميركية قدرت في الأسابيع القليلة الماضية أن حزب الله بدأ، حتى في وقت كانت فيه الجملة العسكرية الإسرائيلية مستمرة، في تجنيد مقاتلين جدد ويحاول العثور على سبل لإعادة التسلح عبر الإنتاج المحلي وتهريب مواد عبر سوريا".
وبحسب الوكالة، قال مسؤولين أميركيين إننا "نشعر بالقلق إزاء قدرة حزب الله على الوصول إلى سوريا، ويمكن لإسرائيل مهاجمة إيران دون نفس التهديد لشمالها بعد تراجع احتمال".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مصادر مطلعة على معلومات مخابرات أميركية: حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته على المدى البعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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