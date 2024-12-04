شكرا لقرائتكم خبر عن يعود لعام 2016.. حقيقة فيديو تخزين "خردوات" بمنارة جامع في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن ما جرى تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر قيام أحد العمالة باستخدام منارة جامع خالد ابن الوليد في حي الفيصلية بمدينة الرياض لتخزين مواد متنوعة مثل قطع غيار السيارات "خردوات"، قديم ويعود إلى عام ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م .

وشددت الوزارة في بيانها، على أنه جرى حينها اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة الواقعة بما يضمن حماية بيوت الله وصيانتها من أي استخدام غير مشروع.

وأشارت إلى أنها رصدت الحسابات التي أثارت الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، للرفع بها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقها، إيمانا بأهمية مكافحة التضليل الإعلامي والمحافظة على المصداقية.

وأوضحت أنه منذ تولي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وضعت الوزارة ضمن أولوياتها تعزيز حماية المساجد ومرافقها . التعديات على المساجد ولفتت الوزارة إلى أن الوزير وجه بإنشاء إدارة متخصصة تعنى برصد التعديات والتجاوزات على المساجد ومرافقها والعمل على معالجتها فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على قدسية المساجد وسلامتها من أي استغلال شخصي أو تجاري.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث في المساجد أو مرافقها، وذلك عبر الرقم الموحد لخدمة البلاغات (۱۹۳۳).

وأكدت الوزارة التزامها المستمر بخدمة بيوت الله وتهيئتها لتكون أماكن خالصة للعبادة وأداء الشعائر الدينية، مع الحرص على حمايتها من أي تعد أو استغلال.