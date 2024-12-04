الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3685 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3685 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4211.5 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3860.5 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر، إلى: 3685 جنيها للبيع، و3670 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر، 3158.5 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.
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وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في مصر، 2456.75 جنيه للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في مصر، إلى: 2105.75 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29480 جنيها للبيع، و29360 جنيها للشراء.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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