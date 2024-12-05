شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخزون النفط في أمريكا بأكثر من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة بسيطة.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر الماضي بواقع 1ر5 مليون برميل، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعه بمقدار مليون برميل فقط، بعد تراجعه بواقع 8ر1 مليون برميل في الأسبوع السابق. 4ر423 مليون برميل مع التراجع الكبير، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 4ر423 مليون برميل، أي أقل بنسبة 5% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 4ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 4% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل "السولار" بواقع 4ر3 برميل ليصبح أقل بنسبة 5% تقريبًا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.