شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024م، للقادمين إلى المملكة.ويأتي ذلك تزامنًا مع فعاليات المهرجان خلال الفترة من (3 - 19) ديسمبر الجاري بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة المهرجان.