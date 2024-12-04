شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «بن داود» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بن داود القابضة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة أربع سنوات، والتي ستبدأ من تاريخ 08 مايو 2025م وتنتهي بتاريخ 07 مايو 2029م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-06-04 الموافق 2024-12-05، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-07-05 الموافق 2025-01-05.
ويجب أن يتضمن طلب الترشح ما يلي:
1. التقدم بطلب للشركة بالرغبة في ترشيح نفسـه واستعداده للقيام بالمسؤوليات المنوطة بعضويـة المجلس.
2. تعبئة النماذج الالزامية الصادرة من الجهات المختصة.
3. إرفاق السيرة الذاتية للمرشح.
4. إرفاق صور من مؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.
5. إرفاق بيان بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
6. إرفاق بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
7. إرفاق بيان بالشركات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
8. إرفـاق صـورة بطاقـة الهوية الوطنية / العـائلـة للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وعنوان البريد الإلكتروني.
9. يتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، وستراعي لجنة المكافآت والترشيحات المفاضلة بين المرشحين على هذا الأساس وأيضاً على أساس المؤهلات العلمية، والخبرات العملية والإلمام بنشاط الشركة، إلى جانب استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين وأغلبهم من غير التنفيذيين.
علماً بأنه سيتم استخدام التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الادارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-06-04 الموافق 2024-12-05، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-07-05 الموافق 2025-01-05.
سياسة ومعايير الترشحوفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة بن داود القابضة .
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1. التقدم بطلب للشركة بالرغبة في ترشيح نفسـه واستعداده للقيام بالمسؤوليات المنوطة بعضويـة المجلس.
2. تعبئة النماذج الالزامية الصادرة من الجهات المختصة.
3. إرفاق السيرة الذاتية للمرشح.
4. إرفاق صور من مؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.
5. إرفاق بيان بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
6. إرفاق بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
7. إرفاق بيان بالشركات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
8. إرفـاق صـورة بطاقـة الهوية الوطنية / العـائلـة للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وعنوان البريد الإلكتروني.
9. يتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، وستراعي لجنة المكافآت والترشيحات المفاضلة بين المرشحين على هذا الأساس وأيضاً على أساس المؤهلات العلمية، والخبرات العملية والإلمام بنشاط الشركة، إلى جانب استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين وأغلبهم من غير التنفيذيين.
علماً بأنه سيتم استخدام التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الادارة.