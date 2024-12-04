«الدوائية»: إلغاء صفقة لشراء 68% من «أوزموفارم» والتخارج من «سبيماكو مصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «بن داود» والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية