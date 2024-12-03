تطورات الحالة الصحية لوفاء عامر وموعد استئناف نشاطها الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - حرصت الفنانة وفاء عامر، على طمأنة جمهورها، بشأن حالتها الصحية، بعد تعرضها للإصابة في قدمها، خلال كواليس تصوير مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، لتحصل على إجازة بشكلٍ اضطراري.

رسالة شكر للجمهور

قالت وفاء عامر، لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية تشهد تحسنًا نوعًا ما، لاسيما في ظل اتباعها تعلميات الأطباء، موجهة الشكر إلى أصدقائها وكذلك جمهورها، الذي ساندها ودعمها في تلك المحنة الصحية الطارئة.

وحول موعد عودتها إلى نشاطها الفني مُجددًا، أوضحت إلى أنّ ذلك الأمر لم يُحدد بعد، حيث إنّ ذلك يتوقف على مدى قدرتها على الحركة بشكلٍ طبيعي، وتماثلها للشفاء، الأمر الذي سيتضح خلال الأيام القليلة المُقبلة.

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طرح "جبل الحريم" قريبًا

تترقب وفاء عامر، طرح فيلمها الجديد "جبل الحريم" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره قبل 3 شهور تقريبًا، وهو العمل الذي يعتمد على البطولة النسائية، حيث يُشارك في بطولته كلّ من: سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي ‏صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

وكان مؤلف العمل فتحي الجندي، قد قال في تصريحات لـ"الخليج 365" خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ ‏المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، ‏مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل ‏والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن ‏نرى الصورة من زاوية مكتملة".‏

تفاصيل مسلسل "سيد الناس"

يذكر أنّ الفنانة وفاء عامر، قد بدأت مؤخرًا تصوير مسلسل "سيد الناس"، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، على مدى 30 حلقة، وتشارك في بطولته بجانب كلٌّ من: عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا. بينما يجري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل، الذي يكتبه الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.



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