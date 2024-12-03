شكرا لمتابعة خبر عن القوات الجوية ترافق طائرة الرئيس الفرنسي حتى وصولها لمطار الملك خالد.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في بادرة ترحيبية، رافقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية الطائرة الرئاسية الفرنسية أثناء عبورها أجواء المملكة وحتى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ويأتي ذلك ضمن مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور المملكة، لمدة ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على ملفات التعاون الاقتصادي والدفاعي، بالإضافة إلى مجريات الأحداث في المنطقة .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استقبل في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الرئيس الفرنسي .