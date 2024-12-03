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القوات الجوية ترافق طائرة الرئيس الفرنسي حتى وصولها لمطار الملك خالد.. صور

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الرياض - علي القحطاني - في بادرة ترحيبية، رافقت طائرات القوات الجوية الملكية الطائرة الرئاسية الفرنسية أثناء عبورها أجواء المملكة وحتى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ويأتي ذلك ضمن مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور المملكة، لمدة ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على ملفات التعاون الاقتصادي والدفاعي، بالإضافة إلى مجريات الأحداث في المنطقة .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استقبل في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الرئيس الفرنسي .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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