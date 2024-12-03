شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد التوترات.. الصين تفرض قيودًا على صادرات المعادن لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت الصين التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بفرض حظر على تصدير العديد من المواد الخام التي تستخدم في مجال التكنولوجيا والسلاح، ردا على قرار حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى الصين.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان يوم الثلاثاء أنه تقرر حظر تصدير معادن الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة، مضيفة أن بكين ستفرض أيضا ضوابط أشد صرامة على مبيعات الجرافيت.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المعادن المقرر حظر تصديرها تستخدم في مختلف مجالات الصناعات التكنولوجية بدءا من أشباه الموصلات وحتى الأقمار الاصطناعية وأجهزة الرؤية الليلية. صادرات الصين لأمريكا في الوقت نفسه، فإن صادرات الصين من هذه المعادن إلى الولايات المتحدة تراجعت بالفعل بعد فرض قيود على تصديرها العام الماضي.

جاء قرار الصين بعد إعلان البيت الأبيض أمس فرض قيود جديدة على بيع رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي التي تصنعها الشركات الأمريكية وغير الأمريكية إلى الصين.

وتستهدف إدارة بايدن إبطاء تطوير الصين لأنظمة أشباه موصلات متقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد قواتها المسلحة.