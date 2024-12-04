الأرصاد الجوية: ضباب كثيف بعد ظهر الأربعاء على المرتفعات وتساقط لأمطار محلية

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، في نشرتها المسائية، إلى أن "طقسا مستقرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم غد الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق دول البلقان والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الخميس حيث يستقر الطقس تدريجياً".

وحذرت من شكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1700 متر، موضحة أن "معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و21 في بيروت 4 و14 في زحلة وبين 10 و19 في محطة طرابلس".

وتوقعت أن يكون طقس الأربعاء "غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية، تتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر فيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خلال الليل خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق".

أما طقس الخميس فغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مترافقة بعواصف رعدية متفرقة خاصة خلال الفترة الصباحية ورياح ناشطة تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من المساء.

وبالنسبة لطقس الجمعة فقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.

أما طقس السبت فغائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.