بوشكيان: نحتاج إلى تحديث القوانين والمصلحة الوطنية تكمن في فصل السياسة عن الإنتاجية

أشار وزير الصناعة جورج بوشيكيان، في حديث للـLBCI، الى أن "الصناعة كانت بخير وبحركة نمو بعد الأزمة وأزمة الصناعة هي المحفز الأول للإقتصاد اللبناني ويجب أن تكون الداعم الأول للإقتصاد".

ولفت بوشكيان، الى أن "موازنتنا في وزارة الصناعة تأتي بعد موازنة الرياضة والشباب أي آخر موازنة في موازنة الدولة اللبنانية في أهم قطاع إنتاجي يشغّل أكبر عدد من العمال، وأنا أدعو الحكومة المقبلة إلى أن تعطي الأولوية للصناعة اللبنانية"، مضيفاً "نحتاج إلى تحديث القوانين والمصلحة الوطنية تكمن في فصل ال​سياسة​ عن الإنتاجية".

وتابع "لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ولتحويل المعاملات كلّها إلكترونيًا".