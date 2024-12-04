شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يخطر الأولمبية ووزارة الرياضة بالمشاركة فى بطولة "Nation Cup" والان مع تفاصيل الخبر

كشف أشرف فرحات رئيس اتحاد الهوكى، عن إخطار اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة بالمشاركة فى بطولة "Nation Cup" الدولية المحدد لها شهر فبراير المقبل بسلطنة عمان.

وقال أشرف فرحات فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المشاركة فى هذه البطولة يأتى فى إطار تحسين التصنيف العالمى للمنتخب الأول الذى يتواجد فى المركز الـ17 .

وقرر مجلس إدارة اتحاد الهوكى برئاسة أشرف فرحات تعيين حاتم الفكهاني نائبا لرئيس الاتحاد، فيما تم تشكيل المكتب التنفيذى برئاسة فرحات إلى جانب الفكهانى طارق عامر وإيهاب زين العابدين المدير التنفيذى للاتحاد.

كما تم الاتفاق على اختيار أشرف فرحات رئيس الاتحاد متحدثا رسميا للمجلس.

وحسم أشرف فرحات رئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات قادمة فى الانتخابات التى أجريت الأحد قبل الماضى بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة، بالحصول على 7 أصوت مقابل 6 لمنافسه رامى بدر.

وفاز فى العضوية كل من حاتم الفكهانى وطارق عامر ومحمد درويش وتامر محمد حسنى وأحمد نعيم.