شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يلتحق برخصة تدريب الاتحاد الأوروبى UEFA A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أحمد سامي النجار (سام نجار)، مدرب فريق نادي بيراميدز، للسفر إلى اسكتلندا خلال أيام للالتحاق بالدراسة لرخصة تدريب الاتحاد الأوروبي UEFA A بعد قبوله فيها مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

وتعد الرخصة UEFA A أعلى رخصة تدريب فى أوروبا والعالم وكذلك الرخصة UEFA Pro.

وبدأ مدرب بيراميدز فى التأهيل التدريبي الخاص به مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم بعد قبوله فى الدراسات التدريبية المختلفة منذ ما يقرب من 5 سنوات، وأعفى من الانتظار لمدد زمنية معينة ومحددة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA بين دراسات رخص التدريب المختلفة التي قام بدراستها والحصول عليها لتميزه فى الدراسة ونتائجة المشرفة فى الاختبارات العملية والتقييم العام لكل من الرخصة UEFA B و UEFA C مع الاتحاد الاسكتلندي خلال السنوات السابقة، قبل ان يتم قبوله للالتحاق بالرخصة UEFA A.

ونجح أحمد سامي النجار في الحصول على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA C و UEFA B منذ فترة، بعد اجتيازه لدورة التدريب والاختبارات العملية بنجاح مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم ويستعد حاليا للسفر إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبره للالتحاق فى دراسة الرخصة UEFA A مع مدربين يعملون فى أكبر الأندية الأوروبية.