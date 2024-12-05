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شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 4 -12- 2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الرجاء بمطروح، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية.

أحمد مجدى يعدد مكاسب الزمالك من ودية الرجاء المطروحي

عدّد أحمد مجدي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكاسب المباراة الودية التي أقيمت اليوم أمام الرجاء بمطروح، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضم محمد شحاتة لقائمة مباراة إنييمبا النيجيري المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الرجاء بمطروح، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

شهدت مباراة الزمالك الودية أمام فريق الرجاء بمطروح، مشاركة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

بدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به، في ظل معاناته من إصابة بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

حرص أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الإلتقاء بطفل زملكاوى بمقر النادى، وقام بإهداؤه قميصه، بعد أن ظهر يبكى في مباراة الفريق السابقة أمام غزل المحلة بالدورى.

خاض التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ودية الفريق أمام الرجاء بمطروح، المقامة على ملعب النادي.