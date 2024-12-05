شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها نقل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى فى كأس الرابطة إلى استاد السلام، والكاف يخطر الزمالك بنقل مباراته أمام المصرى بالكونفدرالية لاستاد برج العرب، الأهلى يدرس أورلاندو بيراتس بالفيديو قبل موقعة دورى الأبطال، وجوميز يحدد موقف محمد شحاته من المشاركة أمام أنيمبا بالكونفدرالية.

نقل مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس الرابطة إلى استاد السلام

قررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في إطار بطولة كأس رابطة الأندية إلى استاد السلام بدلا من استاد الدفاع الجوي.

كاف يخطر الزمالك بنقل مباراة المصرى بالكونفدرالية إلى استاد برج العرب تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى يدرس أورلاندو بيراتس بالفيديو قبل موقعة جوهانسبرج فى دورى الأبطال

يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري، للوقوف على مصادر القوة والضعف في صفوف الفريق الجنوب إفريقي.

جوميز يحدد موقف محمد شحاتة من مباراة الزمالك وإنييمبا النيجيري

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضم محمد شحاتة لقائمة مباراة إنييمبا النيجيري المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هاني وفؤاد يبدأن مرحلة جديدة من التأهيل بالأهلي بعد توصية نمساوية

يبدأ الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد لاعبا الأهلي استكمال برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما بعد العودة من النمسا، بعدما حدد لهما الخبير النمساوي برنامجا محددا لأدائه قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

المصري يستقر على مقر اقامته في موزمبيق استعدادًا لملاقاة بلاك بولز بالكونفيدرالية

اختار محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحد فنادق العاصمة الموزمبيقية مابوتو كمقر لاقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق بلاك بولز.

اتحاد الاسكواش يتسلم الاعتماد الرسمى للمجلس الجديد من وزارة الرياضة

كشفت آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، عن تسلم مجلسها الجديد الفائز في الانتخابات الجديدة، لقرار الاعتماد الرسمي من وزارة الشباب والرياضة.