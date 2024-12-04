شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظم مجموعة من متطوعي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، حملة لتوزيع وجبات جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة، وذلك يوم 2 ديسمبر 2024.

تم توزيع 2500 وجبة جاهزة على 500 مستفيد من أهالي القرى في المحافظة، باستخدام قاعدة بيانات المؤسسة لضمان وصول المساعدات إلى الأسر المستحقة.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.