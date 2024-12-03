شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشارك بافتتاح المؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم المُنعقد بمدينة جبيل بالمملكة العربية السعودية، إذ ينظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة تحت عنوان "مدن التعلم فى طليعة العمل المناخى" خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2024.

ويشارك بالمؤتمر أيضًا من الوفد المصرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، وجاءت الجلسة الافتتاحية بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والرئيس التنفيذى لمدينة الجبيل، ومدير مكتب اليونسكو بالخليج، ومحافظ السليمانية بدولة العراق، ولفيف من ممثلى رؤساء البلديات بمدن التعلم.

وأشار محافظ الجيزة، فى تصريحات له إلى أن المؤتمر يستهدف فى نسخته السادسة تبادل الرؤى والاستجابات لأزمة المناخ ومبادرات التعلم بالعمل المناخى باعتبارها من أبرز التحديات التى يواجهها العالم فى الوقت الراهن وآليات تنفيذ نهج شامل السياسات للتعامل معها.

ووجه المحافظ، التحية إلى المملكة العربية السعودية ومدينة جبيل على استضافة هذا المؤتمر وإلى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة على تنظيم المؤتمر، وذلك لتحقيق الأهداف الرامية نحو تبادل الرؤى والأفكار والخبرات بين المدن والجهات المشاركة، نحو العمل بتحقيق استراتيجيات التعلم وتعزيز مفهوم التعلم الشامل ووضع منهجية محددة تضمن استمرارية شبكة التعلم، وتقييم التجارب الناجحة والعمل على مواجهة التحديات وأيضًا تحسين الممارسات لتمكين المجتمعات المحلية وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمى والدولى.

وأكد المهندس عادل النجار، سعى محافظة الجيزة نحو التواصل المستمر والبناء مع مدن التعلم للوصول معًا إلى أدوات جديدة تعمل على تنفيذ وتطوير استراتيجيات التعلم.