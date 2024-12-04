شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا: سأقوم بجولة في المنطقة قريبا لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، إنه سيقوم بجولة في المنطقة قريبا لحل الأزمة في سوريا.

وأضاف خلال كلمته بجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التطورات في سوريا، بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في سوريا خطير جدا في ظل الهجمات الإرهابية على حلب وإدلب، مشيرا إلى أن مساحات شاسعة من سوريا تخضع لسيطرة جماعات إرهابية ومسلحة.

ولفت بيدرسون، إلى أن هناك زيادة في الأعمال القتالية والتنظيمات المسلحة تقدمت باتجاه المدن الكبرى، موضحا أن التنظيمات المسلحة تستهدف المنشآت العامة والمستشفيات.

وشدد بيدرسون: علينا أن نعمل لنزع فتيل التصعيد في سوريا، كما أنه علينا العمل لحل الأزمة في سوريا وتسويتها سلميا، مردفا: "يجب العمل لوقف القتال في سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن".