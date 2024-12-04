شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على خيام النازحين جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُستشهد 17 فلسطينيًا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف خيامًا للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.كما أصيب خمسة فلسطينيين بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثّف طال المناطق الشمالية من القطاع، وسط عمليات تدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.