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استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على خيام النازحين جنوب غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اُستشهد 17 فلسطينيًا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف خيامًا للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما أصيب خمسة فلسطينيين بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثّف طال المناطق الشمالية من القطاع، وسط عمليات تدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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