شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يبحث التعاون مع نائب رئيس الوزراء الكرواتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم معالي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك الذي يزور الرياض حاليًا.وجرى خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.