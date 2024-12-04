شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالأمم المتحدة: نرحب بوقف إطلاق النار فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر ترحب بوقف إطلاق النار فى لبنان، ذلك خلال جلسة مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة للأوضاع في الشرق الأوسط، بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يزعزع استقرار المنطقة.

وشدد على أن مصر ستظل ملتزمة بدورها الريادى لتحقيق السلام بالمنطقة.